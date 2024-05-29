Известно, что фрукты и овощи всегда полезны для здоровья.

Фрукты и овощи являются важной частью сбалансированного питания, а также сбалансированного сна. Новое исследование, которое провели в Финляндии, разбиралось, как потребление этих продуктов взрослыми жителями страны влияет на продолжительность их сна. Для этого ученые использовали данные Национального исследования FinHealth 2017, в котором приняли участие 5 043 взрослых в возрасте от 18 лет, пишет Fox News.

Участники рассказали о своем рационе и о привычках сна, последние сравнивались по трем категориям: короткий, нормальный и длительный сон.

"По сравнению с нормальным сном, те, кто спал коротко, потребляли на 37 граммов меньше фруктов и овощей в день, тогда как те, кто спал долго, - на 73 грамма меньше в день. Авторы исследования пришли к выводу, что существует "последовательная закономерность, когда отклонение от нормальной продолжительности сна связано с уменьшением потребления [фруктов и овощей]"", - говорится в материале. Видео дня

Поэтому благодаря таким выводам можно понять необходимость "учитывать режим сна при разработке диетических мероприятий", отмечают исследователи.

"Для лучшего понимания механизмов, лежащих в основе этих ассоциаций, необходимы дальнейшие исследования, в том числе лонгитюдные", - отмечается в исследовании.

Соавтор исследования Тимо Партонен, доктор медицинских наук, профессор Финского института здоровья и благосостояния (THL) в Хельсинки, Финляндия, прокомментировал результаты исследования в разговоре с Fox News Digital.

По его словам, сон менее семи часов в сутки или более девяти часов в сутки связан с уменьшением потребления фруктов и овощей.

"Основной вывод заключается в том, что недостаток сна совпадает с нездоровым питанием. Это означает, что программы контроля веса должны также обращать внимание на привычки сна ... поскольку это может разрушить или способствовать достижению результата", - подчеркнул специалист.

Поэтому по выводам исследования, Партонен рекомендует людям есть больше фруктов и овощей ежедневно, чтобы лучше высыпаться.

"Сон, питание и физическая активность образуют единство. Положительные изменения в одном из них отражаются на положительных изменениях в двух других", - заверил исследователь.

В то же время диетолог из Нью-Джерси Эрин Палински-Вейд отметила, что фрукты и овощи содержат много питательных веществ, которые могут поддерживать здоровый сон. По ее словам, терпкая вишня и бананы содержат мелатонин - гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования.

Что касается овощей, то диетолог советует употреблять темную листовую зелень, такую как шпинат и капусту, ведь они являются хорошим источником магния - питательного вещества, которое также может помочь поддержать сон.

Польза фруктов и овощей - последние новости

Ранее диетологи назвали фрукты и овощи, которые станут полезными летом для здоровья сердца. Среди них есть помидоры, персики, абрикосы и другие.

"По возможности выбирайте местные продукты, поскольку в сезон они, как правило, свежее, содержат больше питательных веществ и недорогие", - посоветовала диетолог Шерри Грей.

Также фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о главных продуктах для похудения. По ее словам, вводить овощи в рацион стоит постепенно, если раньше вы их не любили. В противном случае вашей пищеварительной системе может это не понравиться.

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