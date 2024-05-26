Всегда ли сбываются сны с четверга на пятницу и что делать, если приснился страшный сон.

Обычно сны не имеют какого-то особенного значения, а некоторые люди их вообще никогда не запоминают. Однако было замечено, что сон с четверга на пятницу сбывается часто. Почему так происходит, как понять, что сон - вещий и когда он сбудется - рассказываем в материале.

Что значит сон с четверга на пятницу

Сон сам по себе, как явление, наука объяснить до конца не может. По мнению психологов, во сне мозг просто обрабатывает информацию, которую мы получили за день, но при этом "вытаскивает" из подсознания такие вещи, как страхи, комплексы и надежды. Как результат, во сне мы видим "мультик", который по сути сами же и создали. Но оказывается, это правило работает не всегда: иногда люди видят во сне то, что рано или поздно воплощается в реальной жизни, или же имеет скрытое значение, которое становится понятным со временем. И почему-то чаще всего такие важные сны приходят к нам с четверга на пятницу.

У астрологов есть для этого свое объяснение. По их мнению, во всем виновата Венера. Она является покровительницей пятницы и считается женской планетой, поэтому может усиливать интуицию человека и его чувствительность к определенным сигналам. Именно поэтому в ночь на пятницу к нам поступают подсказки Вселенной.

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Как понять, что сон - вещий

Вещие сны чаще всего яркие и запоминающиеся. Часто они бывают цветными, в деталях, даже с запахами и прикосновениями. Человек, увидев такой сон, долго остается под его впечатлением. Обычно такие сны касаются отношений, но иногда могут быть связаны с работой.

Когда сбывается сон с четверга на пятницу

Считается, что судить, как скоро сбываются вещие сны с четверга на пятницу, можно по тому, в какое время ночи они нам снятся:

сон до полуночи - вероятнее всего сбудется в течение года;

сон до трех часов ночи - в течение 2-3 месяцев;

сон с четверга на пятницу утром - в течение нескольких дней.

Если продолжительное время снится один и тот же сон, то он может осуществиться через пару лет, а то и позже. На него советуют обратить особое внимание - это может быть предупреждением о чем-то особенном.

Что делать, если приснился плохой сон с четверга на пятницу

Если сон в ночь на пятницу не очень хороший, паниковать не стоит. В первую очередь нужно вспомнить о том, что сон - это всего лишь подсказка, и он не значит, что в реальности все произойдет именно так. Возможно, вам стоит поменять свое отношение к какой-то ситуации или к человеку, начать двигаться в другом направлении или же предпринять какие-то решительные шаги - и тогда можно будет избежать неприятностей или даже беды.

Также после плохого сна советуют утром сказать: "Куда ночь, туда и сон!" - считается, что тогда уйдет весь негатив.

Можно ли рассказывать сон с четверга на пятницу? Не стоит, даже если вы очень впечатлены и сильно хочется поделиться. Помните, что все, что озвучено, становится более сильным - поэтому лучше промолчать, но сделать выводы.

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