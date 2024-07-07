Растение, кроме положительных моментов, имеет и резко негативные стороны.

Диффенбахия нравится многим женщинам, во-первых, из-за легкости в уходе, а, во-вторыХ, из-за быстрой регенерации - когда цветок сбрасывает нижние листья, он становится похож на пальму, и всё так же радует глаз. Однако не все так просто и легко - УНИАН расскажет, что приносит в дом диффенбахия и почему не стоит ее хранить.

Чем опасна диффенбахия - народные приметы

Наши бабушки говорили, что диффенбахия - цветок одиночества, с этим мнением согласны и современные эзотерики. Считается, что женщина, у которой в квартире стоит этот цветок, никогда не будет счастлива в любви. Даже если у нее сейчас есть мужчина, то довольно быстро он уйдет из семьи, причем, скорее всего, из-за любовницы.

Второе неприятное свойство - энергетика, из-за которой диффенбахия буквально провоцирует конфликты между домочадцами, будь то родители, дети или супруги. Из-за этого женщина, которая принесла цветок в дом, остается с ним одна в пустом жилище.

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Третья причина, чем опасен цветок "диффенбахия" - влияние на человека, а точнее, на мужчину, еще точнее - на его мужскую силу. В народе говорят, что если растение стоит в спальне или рядом с кроватью, то очень быстро глава семьи начнет испытывать проблемы с потенцией, а то, в свою очередь, может привести к первым двум сценариям - частым ссорам и поиску другой женщины.

Четвертое аномальное свойство, которое не имеет никакого отношения к делам амурным, но тоже весьма существенно - перекрытие финансового потока. Удивительно, но многие женщины, у которых дома есть диффенбахия, никогда не жили и не живут богато, более того, к сожалению, периодически теряют работу и деньги.

Можно ли трогать диффенбахию на самом деле

Несмотря на то что многие хозяйки регулярно поливают цветок, протирают ему листья и даже пересаживают само растение, они могут не знать, какая диффенбахия ядовита и насколько опасно прикасаться к ней в определенных случаях.

Все дело в том, что диффенбахия пятнистая (Dieffenbachia seguine) выделяет токсичный сок. Если эта жидкость попадает в ротовую полость животного, может начаться отек гортани, тошнота, рвота, слабость и кожный дерматит. Ребенок, который отломал кусочек цветка, а потом потрогал глаза, быстрее остальных узнает, что такое "конъюнктивит". Так что, если у вас есть дома маленькие дети или животные, лучше такое растение не держать.

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