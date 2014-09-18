В американском городе Атлантик-Сити запретили продажу игрушечных пистолетов

Власти Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) запретили продажу и владение игрушечными пистолетами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на 6abc. По мнению местных чиновников, реалистичные копии огнестрельного оружия часто используются преступниками.

Ограничения, принятые 17 сентября, разрешают реализовывать и владеть игрушечными пистолетами только в случае, если их яркая расцветка четко указывает, что они являются ненастоящим оружием.

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Один из членов городского совета (чье имя не уточняется) надеется, что идея завоюет популярность и в других городах страны. Он отметил, что после принятия запрета получил несколько звонков от коллег из других штатов.

Городской совет, который отвечает за законодательную деятельность в Атлантик-Сити, состоит из девяти членов. Они выбираются из жителей города сроком на четыре года. Атлантик-Сити славится своими песчаными пляжами и казино. Наибольшую известность городу принесло то, что в нем происходит действие настольной игры «Монополия».