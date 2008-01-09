Шведские арестанты будут читать детям сказки на ночь

Шведские заключенные будут записывать на компакт-диски сказки и затем посылать их своим детям, сообщила в интервью шведскому радио руководитель проекта «Сказка перед сном», сотрудница управления пенитенциарных учреждений Швеции Карин Юханссон.

Она пояснила, что программа разработана в стране впервые, и в 2008 году будет реализовываться лишь в нескольких тюремных учреждениях около города Мальме.

«Заключенные будут делать всю работу сами, начиная с выбора текста, его редактирования и заканчивая записью материала на компакт-диск», - сказала она.

Газета.ру