В Уругвае открыли курсы по выращиванию конопли

Национальная федерация производителей конопли в Уругвае открыла курсы по выращиванию этого растения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ. На данный момент уже 50 человек изучают дисциплину, начав с вопроса прорастания зерна и заканчивая трудностями сбора и высушивания цветов с их последующим употреблением. Курсы – лишь одна из мер властей, принимаемых для контроля за оборотом и потреблением марихуаны.

В декабре 2013 года Уругвай стал первой страной в мире, полностью легализовавшей производство и продажу растительного наркотика.

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Согласно новому закону, зарегистрированные потребители марихуаны будут иметь три способа получения доступа к наркотику. Согласно первому варианту, марихуану можно выращивать самостоятельно, однако по закону запрещено иметь больше шести кустов на человека. В этом случае годовой урожай составит около 480 граммов. Второй способ – записаться в кооператив по выращиванию конопли. Наконец, можно приобрести марихуану в аптеке, но не более 40 граммов в месяц. Потенциальные покупатели должны зарегистрироваться в специальной базе данных, которая будет отслеживать, сколько марихуаны было куплено за месяц. Стоимость наркотика составит 1 доллар за грамм. Иностранцы приобрести ее на законных основаниях не смогут.

Надо сказать, что посетители курсов интересуются коноплей не только с целью курения, но и для употребления в медицинских целях. Медики рассказывают, что настои из этого растения используются для лечения псориаза и других раздражений на коже. Также конопля помогает людям, страдающим от бессонницы и отсутствия аппетита.