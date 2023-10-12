Названы семь предметов, которые ни в коем случае нельзя спускать в канализацию.

Люди часто используют унитаз как мусорное ведро, выбрасывая в него разные предметы, которым, на самом деле, там не место. "Утилизируя" мусор через унитаз, вы рискуете засорить трубы, что может привести к потенциально дорогостоящему посещению сантехника.

Еще одна причина не выбрасывать мусор в унитаз заключается в том, что часть его может оказаться в водоемах и океане, пишет Tom’s Guide. Вы потенциально можете загрязнять природу вредными пластиками и химическими веществами.

Поэтому эксперты назвали семь предметов, которые не следует смывать в унитаз по тем или иным причинам.

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1. Средства женской гигиены

Несмотря на широко распространенную информацию о том, что гигиенические прокладки и тампоны нельзя смывать в унитаз, это по-прежнему является распространенной проблемой. Эти товары специально разработаны для поглощения жидкости, благодаря чему они расширяются, не разваливаясь. Поэтому неудивительно, что они могут засорять канализационные трубы.

Если они все же пройдут через ваш трубопровод, большая часть будет удалена на очистных сооружениях - при условии, что ваши сточные воды направляются именно туда. Однако в случае сбоев в канализационной системе некоторые из этих предметов могут "обойти" процесс очистки и в конечном итоге попасть в водные системы, например реки.

Поэтому, лучше иметь в туалетной комнате небольшой мусорный бак и выбрасывать подобные вещи туда.

2. Детские влажные салфетки или салфетки для снятия макияжа

Большинство этих товаров не являются биоразлагаемыми. Они содержат пластик и часто являются причиной засорения труб. Важно отметить, что сюда входят и те, на упаковке которых указано "смываемые". Даже если производитель считает, что они подходят для смыва в унитазе, они все равно могут стать причиной засора.

Также сюда можно добавить ватные шарики, ватные диски и ватные палочки для ушей. Шарики и диски впитывают воду и могут застрять в трубопроводах, поэтому их лучше выбросить в мусор. А ватные палочки могут показаться маленькими и безобидными, особенно биоразлагаемые, но эти маленькие предметы могут соединиться с жиром, волосами и всем остальным, что выстилает ваши трубы, и со временем создать еще большую проблему.

3. Бумажные кухонные полотенца, салфетки для лица и слишком много туалетной бумаги

Хотя ваш рулон кухонного полотенца может выглядеть похожим на обычную туалетную бумагу, эти большие листы не только толще, но и прочнее. Кухонные полотенца созданы быть прочными, впитывать влагу и не рваться слишком легко. Все это означает, что кухонные полотенца могут нанести ущерб вашей сантехнике, если вы часто смываете их в унитаз.

Точно так же салфетки для лица, подобные тем, которые продаются в коробке, мягче воздействуют на нос, когда у вас простуда или аллергия. Они отличаются от обычной туалетной бумаги, и ех лучше выбрасывать в мусор, особенно если ваши трубы склонны к засорению.

Даже чрезмерное количество туалетной бумаги может стать причиной засора, если вы попытаетесь смыть ее всю за один раз. Поэтому, если необходимо, смывайте поэтапно, чтобы не бежать за вантузом.

4. Подгузники

Разумеется, детские подгузники совершенно непригодны для смывания в унитаз. Но по каким-то причинам до сих пор люди это делают. Как и средства женской гигиены, подгузники обладают сверхвпитывающей способностью. Но разница в том, что подгузники большие и громоздкие и с большой вероятностью могут заблокировать ваши трубы. Детские подгузники следует выбрасывать в мусор и больше никуда.

Точно так же никогда не следует смывать нижнее белье, предназначенное для контроля мочевого пузыря и при недержании. Выбросить эти товары в унитаз - верный путь к дорогим счетам за сантехнику.

5. Растительные масла и жиры

Большинству из нас известно, что растительное масло и жир могут засорить канализацию, если мы выльем их в кухонную раковину. Но часто люди полагают, что унитаз - лучшая альтернатива, поскольку трубы в нем более широкие. К сожалению, это не так, жир и масло все равно могут затвердеть и прилипнуть к внутренней части труб. Со временем это, вероятно, будет накапливаться и образовывать закупорку. Особенно, если вы выбрасываете и другие вещи из этого списка в унитаз.

Лучший способ избавиться от жира и масла - подождать, пока они затвердеют, и выбросить их в мусор. Если масло не затвердевает, его можно вылить небольшими порциями на использованные бумажные полотенца и выбросить в мусорное ведро. Большие количества необходимо будет утилизировать в запечатанном контейнере.

6. Презервативы

Еще один предмет, который никогда не следует смывать в унитаз - презервативы. Большинство из них не разглагаются, и они могут в конечном итоге прилипнуть к куче других вещей и стать частью засора.

Или они пойдут туда, куда идут ваши сточные воды, что, в зависимости от того, где вы живете и какой тип канализационных систем, может означать, что в конечном итоге они загрязняют почву или водные системы.

7. Лекарства

Ненужные или просроченные лекарства всегда следует утилизировать осторожно. Не рекомендуется выбрасывать в унитаз таблетки и/или жидкие лекарства. Тем не менее, есть некоторые очень специфические лекарства, у которых в инструкции разрешено смывать их, если они больше не нужны, поэтому их и только их следует выбрасывать в унитаз.

Практически все лекарства потенциально токсичны и вредны, если их не утилизировать должным образом. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США советует использовать программы возврата лекарств или поговорить с местным фармацевтом.

По теме товаров, связанных с болезнями, также стоит отметить, что бинты и повязки на раны следует выбрасывать в мусор, а не в унитаз.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что запрещено бросать в унитаз и в раковину.

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