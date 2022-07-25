Многие люди имеют привычку сливать в унитаз или раковину абсолютно все, что уже им не нужно. В список "любимых" находок сантехников попадают средства женской гигиены, презервативы, пищевые отходы, памперсы и даже мелкие бытовые вещи.
УНИАН расскажет, можно ли смыть пельмени в унитаз, если ваши навыки кулинарии не оправдали ожиданий, и как сделать так, чтобы, выбрасывая отходы, не сохранить номер сантехника в "избранных".
Что нельзя смывать в унитаз - список
Если вы не хотите устранять засоры так же часто, как и чистить зубы по утрам, запишите себе перечень вещей, которые ни в коем случае не должны оказаться в объятиях вашего "белого друга":
- волосы с расчески - прилипнут к другим отходам;
- бумажные полотенца - плотнее, чем туалетная бумага, и хуже растворяются в воде;
- наполнитель для кошачьего туалета - слипается в комок и образовывает засор;
- женские средства личной гигиены - набухают от воды и образуют "пробку" в канализации;
- памперсы и ватные диски - тот же принцип, что и у женских принадлежностей;
- презервативы - часто цепляются за что-нибудь и становятся причиной засора;
- заварку, рис, продукцию из теста и макароны - образовывают засоры и оставляют грязные разводы на унитазе;
- сигареты и угли - не растворяются в воде и тоже становятся причиной засора.
Кроме того, некоторые украинцы имеют привычку выбрасывать в унитаз мелкие бумажки, наклейки, этикетки и другой малогабаритный мусор. Делать этого нельзя, если не хотите обращаться к сантехнику - лучше донесите отходы до мусорного ведра.
Можно ли выливать дрожжи в раковину или что-нибудь другое
В канализационный сток посторонние вещи попадают не только через унитаз, но и через раковину. Перечень, который мы приводим, вызывает страх и ненависть в глазах сантехников, поэтому рекомендуем запомнить, что в раковину нельзя смывать:
- горячий жир и масло - остывая, затвердевает, и становится "пробкой" в канализации;
- муку и тесто - при намокании и то, и другое набухает, а затем к этой массе прилипают другие отходы;
- кофейную гущу - не растворяется, прилипает к трубам и, накапливаясь, становится причиной засора;
- состриженные ногти - слишком плотные, чтобы раствориться, поэтому также накапливаются и образуют засоры;
- глину после маски для лица - намокая, затвердевает, прилипает к трубам и провоцирует непроходимость труб;
- семена и косточки от фруктов - накапливаясь, создают засоры, поэтому лучше отправлять их в ведро.
Кстати, классические ситечка, которые по умолчанию установлены в раковинах, имеют слишком большие отверстия, через которые легко проходит мусор и пищевые отходы.
УНИАН рекомендует покупать ситечко отдельно и выбирать то, в котором отверстия наиболее мелкие, тогда вы точно будете уверены, что отходы вашей жизнедеятельности не попадут в канализацию.