Почему нельзя бросать мусор в унитаз и правда ли, что от масла забивается раковина - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди имеют привычку сливать в унитаз или раковину абсолютно все, что уже им не нужно. В список "любимых" находок сантехников попадают средства женской гигиены, презервативы, пищевые отходы, памперсы и даже мелкие бытовые вещи.

УНИАН расскажет, можно ли смыть пельмени в унитаз, если ваши навыки кулинарии не оправдали ожиданий, и как сделать так, чтобы, выбрасывая отходы, не сохранить номер сантехника в "избранных".

Что нельзя смывать в унитаз - список

Если вы не хотите устранять засоры так же часто, как и чистить зубы по утрам, запишите себе перечень вещей, которые ни в коем случае не должны оказаться в объятиях вашего "белого друга":

волосы с расчески - прилипнут к другим отходам;

- прилипнут к другим отходам; бумажные полотенца - плотнее, чем туалетная бумага, и хуже растворяются в воде;

- плотнее, чем туалетная бумага, и хуже растворяются в воде; наполнитель для кошачьего туалета - слипается в комок и образовывает засор;

- слипается в комок и образовывает засор; женские средства личной гигиены - набухают от воды и образуют "пробку" в канализации;

- набухают от воды и образуют "пробку" в канализации; памперсы и ватные диски - тот же принцип, что и у женских принадлежностей;

- тот же принцип, что и у женских принадлежностей; презервативы - часто цепляются за что-нибудь и становятся причиной засора;

- часто цепляются за что-нибудь и становятся причиной засора; заварку, рис, продукцию из теста и макароны - образовывают засоры и оставляют грязные разводы на унитазе;

и - образовывают засоры и оставляют грязные разводы на унитазе; сигареты и угли - не растворяются в воде и тоже становятся причиной засора.

Кроме того, некоторые украинцы имеют привычку выбрасывать в унитаз мелкие бумажки, наклейки, этикетки и другой малогабаритный мусор. Делать этого нельзя, если не хотите обращаться к сантехнику - лучше донесите отходы до мусорного ведра.

Можно ли выливать дрожжи в раковину или что-нибудь другое

В канализационный сток посторонние вещи попадают не только через унитаз, но и через раковину. Перечень, который мы приводим, вызывает страх и ненависть в глазах сантехников, поэтому рекомендуем запомнить, что в раковину нельзя смывать:

горячий жир и масло - остывая, затвердевает, и становится "пробкой" в канализации;

- остывая, затвердевает, и становится "пробкой" в канализации; муку и тесто - при намокании и то, и другое набухает, а затем к этой массе прилипают другие отходы;

- при намокании и то, и другое набухает, а затем к этой массе прилипают другие отходы; кофейную гущу - не растворяется, прилипает к трубам и, накапливаясь, становится причиной засора;

- не растворяется, прилипает к трубам и, накапливаясь, становится причиной засора; состриженные ногти - слишком плотные, чтобы раствориться, поэтому также накапливаются и образуют засоры;

- слишком плотные, чтобы раствориться, поэтому также накапливаются и образуют засоры; глину после маски для лица - намокая, затвердевает, прилипает к трубам и провоцирует непроходимость труб;

- намокая, затвердевает, прилипает к трубам и провоцирует непроходимость труб; семена и косточки от фруктов - накапливаясь, создают засоры, поэтому лучше отправлять их в ведро.

Кстати, классические ситечка, которые по умолчанию установлены в раковинах, имеют слишком большие отверстия, через которые легко проходит мусор и пищевые отходы.

УНИАН рекомендует покупать ситечко отдельно и выбирать то, в котором отверстия наиболее мелкие, тогда вы точно будете уверены, что отходы вашей жизнедеятельности не попадут в канализацию.

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