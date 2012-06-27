Обнаружен один из крупнейших кладов в истории Европы

Один из крупнейших в европейской истории кладов обнаружен с помощью металлоискателя двумя археологами-любителями на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Из подземного тайника были извлечены несколько десятков тысяч золотых и серебряных монет, датируемых примерно 50-м годом до нашей эры. Их общий вес составляет приблизительно три четверти тонны.

По оценкам экспертов, находке более 2 тысяч лет. Обнаруженные монеты были в обращении у кельтского племени кориозолитов, населявших север современной Бретани во Франции. Ученые считают, что эти деньги могли быть спрятаны на Джерси французскими кельтами в преддверии нашествия войск Юлия Цезаря, отмечает «Газета.Ru».

Исследователям пока сложно определить точное число монет, так как за прошедшие века смешанный с глиной металл слежался настолько плотно, что напоминает огромный слиток. По предварительным оценкам, эта цифра может колебаться от 30 до 50 тысяч, при этом нумизматы указывают, что цена каждой монеты достигает 1-2 сотен фунтов стерлингов. Таким образом, общая стоимость древнего клада может составить от $5 до $16,5 миллионов.