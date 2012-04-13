Азаров отказался от домашней колбасы

Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время посещения пасхальной благотворительной ярмарки на территории Киево-Печерской Лавры купил деревянную писанку и вышитый рушник за 300 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за покупку он рассчитался 500-гривневой купюрой.

Кроме того, в церковной лавке Н.Азаров приобрел пасхальную корзину, украшенную свежими цветами. За эту корзину он пожертвовал 500 грн. в помощь детям.

Также премьеру предлагали купить домашнюю колбасу и копченую свинину, однако он отказался, сославшись на то, что не ест жирную пищу.

Знакомясь с ассортиментом товаров на ярмарке, Н.Азаров получил в подарок от торговцев две восковые свечи.

Кроме того, Н.Азаров ознакомился с процессом росписи писанок.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника открылась ІІ Благотворительная ярмарка «Пасхальная корзина», которая продлится до 17 апреля.

Посетители ярмарки могут приобрести продуктовые наборы, изготовленные в подсобном хозяйстве Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в селе Воронькив Киевской области. В корзине будут продукты, которыми по традиции после освящения миряне разговляются в Пасху: куличи, пасхальные яйца, колбаса и сыр.

Главная цель благотворительной ярмарки - приобщить киевлян и гостей города к украинским традициям празднования Воскресенья Христово, а также помочь двум тяжелобольным подросткам - Владу Стефанишину и Александру Семенихину, на лечение которых необходимо собрать свыше 40 тыс. евро.