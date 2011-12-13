В УНИАН расскажут о приключениях киевского рокера на краю Бермуд

В пятницу, 16 декабря, в УНИАН состоится очередное заседание Клуба путешественников “УНИАН - Здесь и там”. Известный музыкант, композитор и поэт Валерий ГОРЛОВ с командой представят новый проект: рок-путешествие ”Доминиканка, здравствуй! или Приключения киевского рокера на краю Бермудского треугольника”.

Как рассказал В.ГОРЛОВ, в прошлом году он «застрял на четыре месяца на Доминикане. Застрял почти мистически, потому что планировал быть там неделю, но в конечном итоге без денег, без конкретных планов остался на острове на четыре месяца».

По словам музыканта, «это был океан эмоций, впечатлений, идей! Я не мог ничего не написать. Написал – музыку, стихи, мы подобрали вокалистов, поставили свет. Одним словом, вышли такие себе дорожные заметки в жанре рок-концерта. Здесь есть все – мистика, туристка, формулы счастья и многое другое. Теперь наступило время представить это публике. Для премьеры выбрали Клуб путешественников “УНИАН - Здесь и там”. У вас есть заинтересованная аудитория, интересные люди, домашняя атмосфера. Обещаем, с нами тоже не будете скучать».

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Начало в 18:00. Вход свободный.

Промо-ролик путешествия вы можете найти здесь.

Техническое обеспечение - компания "INFRA SOUND».

Справка УНИАН. Валерий ГОРЛОВ – в 80-е годы XX века солист известной киевской рок-группы “КРОК”, позже, в 90-х годах, в Москве принимал участие в проекте Павла ЖАГУНА “Скандал”, в США – в проекте Бориса ЗОСИМОВА “Molotoff coctail” (Нью-Йорк-Нешвил), после этого больше десяти лет композитор занимался студийной деятельностью, записал несколько альбомов. С творчеством В.ГОРЛОВА можно ознакомиться здесь.

Учредителями Клуба путешественников «УНИАН - Здесь и там» выступили УНИАН и туристический сайт «Здесь и там». Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто совершил интересное путешествие по Украине (Здесь), или за рубежом (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам». Как говорит руководитель сайта «Здесь и там» Владимир ЗМАЖЕНКО, «в Клубе каждый путешественник может себя попробовать в роли «Юрия Сенкевича» (популярный телеведущий советских времен – УНИАН). Слушатели же и зрители имеют возможность открывать для себя Украину и другие страны через эмоции, мировоззрение и мировосприятие разных людей, при этом с интерактивным общением – можно спросить ведущего, уточнить что-то у него, попросить «отмотать» назад интересный кадр».