В фильм по книге Шкляра Ющенко хочет затащить Мэла Гибсона

Виктор Ющенко планирует пригласить для экранизации скандального романа «Черный ворон» голливудского актера и режиссера Мэла Гибсона (гонорары Гибсона как актера — 15—25 миллионов долларов за фильм). Об этом рассказал автор произведения Василь Шкляр на своем творческом вечере во Львове, пишет " Сегодня ". Правда, в каком качестве — режиссера или актера — пока непонятно.

По словам Шкляра, этот фильм — задача номер один для Ющенко, который уже провел переговоры с польским режиссером Ежи Гофманом. «Ющенко также обещал мне, что выйдет на Гибсона, а я ему сказал, что это фантастика, — поделился с нами Шкляр. — Однако киношники говорят мне, что это реально, ведь Гибсон снимал фильм «Храброе сердце» о борьбе шотландцев за независимость». Следует напомнить, что Мэл Гибсон был и продюсером, и режиссером, и исполнителем главной роли в «Храбром сердце» (бюджет фильма — 53 миллиона долларов), а роман «Черный ворон» повествует о вооруженной борьбе украинцев против большевиков в 20-х годах ХХ века. В конце прошлого года инициативная группа кинематографистов начала сбор пожертвований на съемки блокбастера по «Черному ворону». «Дело продвигается», — рассказал автор романа.

В то же время пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА утверждает, что инициатива пригласить Мэла Гибсона на съемки фильма принадлежит самому ШКЛЯРУ.

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к трем польским режиссерам с предложением помочь экранизировать роман Василия ШКЛЯРА «Черный ворон».

По ее словам, после встречи В.ЮЩЕНКО с автором «Черного ворона», он откликнулся на инициативу писателя Василия ШКЛЯРА об экранизации романа и пообещал помочь наладить связь с известными режиссерами, поскольку имеет много друзей среди всемирно известных актеров и режиссеров.

Так, В.ЮЩЕНКО уже обратился к известным польским режиссерам Анджею ВАЙДЕ, Єжи ГОФМАНУ0, Кшиштофу ЗАНУССИ, которые хорошо знают украинскую действительность и украинский язык. Но они в силу разных обстоятельств своей жизни – занятости, состояния здоровья – сказали, что не смогут стать режиссерами этого фильма. Е.ГОФМАН, в то же время, согласился стать консультантом ленты.

Поддержал В.ЮЩЕНКО и идею В.ШКЛЯРА пригласить для экранизации романа «Черный ворон» голливудского актера и режиссера Мэла ГИБСОНА.

«Естественно, что Виктор Андреевич согласился попробовать это сделать исключительно из добрых намерений и хорошего отношения к писателю», - заметила И.ВАННИКОВА.