К 2050 году половина жителей Земли будут африканцами

К 2050 году население Земли увеличится на 78 миллионов жителей, и основной прирост обеспечат страны африканского континента.

Такое мнение высказал профессор Гарвардского университета, специалист в области демографии Дэвид Блум (David Bloom), сообщает CNN. Статья ученого опубликована в журнале Science.

По прогнозам Блума, в 2011 году на Земле родится около 135 миллионов человек, а количество умерших составит около 57 миллионов. Таким образом, население планеты увеличится на 78 миллионов жителей. При этом, согласно данным американского Бюро переписи населения (United States Census Bureau), в настоящее время на Земле проживает 6 млрд. 930 млн. человек.Сотрудник Гарвардского университета считает, что к 2050 году население планеты вырастет на 2,3 миллиарда человек. Основной прирост (97%) обеспечат развивающиеся страны, в том числе 49% новых жителей планеты родятся на африканском континенте.

Блум подчеркнул, что конкретные изменения численности населения Земли будут зависеть от того, продолжится ли снижаться коэффициент фертильности (количество рождений на одну женщину).

В зависимости от этого показателя к 2050 году на планете будут жить от 8,1 до 10,6 миллиардов человек, а к 2100 году - от 6,2 до 15,8 миллиардов.

ТСН