В Чернигове будет «Эко-бум»

В Чернигове сегодня состоится туристическо-экологическая акция "Эко-бум" или "Плот из мусора?! Почему бы и нет!".

Об этом УНИАН сообщили в отделе туризма Черниговского городского совета.

По словам начальника отдела Татьяны КОРЖИНСКОЙ, целью акции является, прежде всего, привлечение внимания общества города к проблеме сохранения окружающего среды, очистки и сохранения водоемов Чернигова, а также использования водных артерий областного центра для развития туристической отрасли в целом и развития перспективных для Чернигова водных туристических маршрутов.

По условиям акции, команды из четырех человек должны из подручных средств предварительно сконструировать и собрать любое плавсредство из пластиковых бутылок, что обеспечит безопасный сплав (общий объем пластиковых бутылок должен быть не менее 500 л). На изготовленном плавсредстве команды должны сплавиться по р. Десна, выполняя специальные задания. Участники стартуют утром на Десне возле села Сновянка, а завершится их маршрут вечером в Чернигове, где на пляже "Золотой берег" состоится награждение участников. На протяжении всего сплава участников будут сопровождать спасатели и работники медицинской службы.

Организаторы поощрили участие женщин в сплаве – за каждую женщину команде дополнительно добавляется 3% от общего времени, а за мужчин старше 40 лет – 1% за каждые 10 лет.

"Уже зарегистрированы 9 команд. Свою команду представят и депутаты Черниговского городского совета. Они активно готовятся, как мне сообщили, плот уже готов, группа поддержки тоже", - сказала Т.КОРЖИНСКАЯ.

Туристическо-экологическая акция проводится в Чернигове уже в третий раз.