Украинец намерен прожить в клетке со львами 35 дней - обещает онлайн

Житель города Васильевка (Запорожская обл.) проживет 35 дней в клетке с хищными животными.

Как пишет газета “Сегодня “ №149 (3866)), у 40-летнего художника и кузнеца Александра ПЫЛЫШЕНКО есть свой мини-зоопарк со львами, рысью и медведем. С двумя царями зверей — львицей Катей и львом Самсоном — он будет жить бок о бок в вольере на 36 кв. м. Организатор затеи надеется, что сможет таким образом заработать денег на строительство зоопарка и еду питомцам. За его жизнью со львами можно будет следить в онлайн-режиме на сайте зоопарка (homezoo.com.ua), там же будет счет для благотворительности.

«2 августа поселюсь с Катей, а Самсон сможет к нам захаживать в гости. Спать буду на деревянном настиле и сене. В вольере оборудуем небольшое помещение для душа, туалета. Все это время буду рисовать — ведь я художник», - поделился планами А.ПЫЛЫШЕНКО.

Ради рискового эксперимента мужчине придется отказаться от шампуней с сильным ароматом, пива и сигарет. “Животные не любят резких запахов, а львица еще и на сносях. В середине августа у Кати появятся котята. Я и приму роды», — рассказал А.ПЫЛЫШЕНКО.

По его словам, львы по характеру добродушные и любят ласку. В своих питомцах А.ПЫЛЫШЕНКО уверен, поскольку знает их с первых дней их жизни: «У нас с Катей вообще каждый день начинается с обниманий. Она трется мордой и облизывает мое лицо».

Как сообщает газета, безумной выходкой украинца уже заинтересовались за рубежом. В частности, канал Discovery планирует снять передачу о жизни А.ПЫЛЫШЕНКО со львами. Также житье украинца с хищниками потянет на рекорд Гиннесса. До А.ПЫЛЫШЕНКО американец Джеймс ДЖАБЛОН рискнул прожить со львами только две недели.