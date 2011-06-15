Табачник выписал Мике Ньютон правительственную премию

Кабинет министров присудил правительственную премию певице Мике НЬЮТОН за особые достижения молодежи в развитии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК, который был председателем комитета по присуждению этой премии.

В частности, Мика НЬЮТОН получила премию в номинации за творческие достижения.

«Скажем, за скромной фамилией Оксана Стефановна ГРИЦАЙ находится студентка Университета культуры и искусств певица Мика НЬЮТОН, которая завоевала четвертое место на Евровидении», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Кабмин определил еще 5 лауреатов других номинаций этой премии: за производственные достижения, научные достижения, спортивные достижения, за личное мужество, за вклад в развитие молодежного движения.

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что среди лауреатов премии - биатлонистки - сестры Валентина и Виктория СЕМЕРЕНКО, другие спортсмены.