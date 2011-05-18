Под Киевом пройдет фестиваль «Киевская Русь XIII века»

21-22 мая в «Парке Киевская Русь» пройдет один из самых грандиозных исторических фестивалей - «Киевская Русь XIII века».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

По его словам, фестивалем «Киевская Русь XIII века» открывается фестивальный сезон, который продлится до конца октября. Всего должны состояться пять фестивалей такого масштаба.

«Посетителей ожидает дух отваги и смелости, борьбы и противоборства – дух того далекого опасного времени, которое изменило ход истории. Поединки самых сильных воинов, массовые битвы русичей и монголов, мастер-классы по владению мечом и стрельбе из лука, рискованные конные трюки. Фестиваль «Киевская Русь XIII века» – настоящий праздник для тех, кто любит острые ощущения», – сказал президент фонда.

В.ЯНЧЕНКО сообщил, что со всех уголков Украины съедутся участники клубов исторической реконструкции. В целом ожидают 300 воинов-реконструкторов из Украины, Беларуси, России, Франции, а также каскадеров, артистов разных жанров, музыкантов, народных мастеров, которые создадут атмосферу средневековой Руси.

В свою очередь, руководитель Центра туристической информации Владимир ЦАРУК выразил мнение, что фестивали, которые проводятся в «Парке Киевская Русь», способствуют развитию событийного туризма в Украине.

«Киевская Русь» XIII века» – один из самых масштабных исторических фестивалей, который привлекает посетителей из разных стран. В прошлом году он был проведен впервые. И за два дня фестиваль посетило 15 тысяч зрителей. В этом году организаторы ожидают не меньше, в частности, из Польши, России, Франции, Беларуси, Литвы, Латвии и других стран.

Также гостей ожидает огненное шоу.

Все фестивальные мероприятия будут сопровождаться настоящей средневековой музыкой. Зрители будут иметь возможность ознакомиться с бытом предков – посетить лагерь реконструкторов, где славянки будут готовить на очаге и заниматься рукоделием.

Особый колорит двухдневному празднику придаст ярмарка мастеров. Все желающие смогут не только приобрести эксклюзивные изделия народных умельцев, но и научиться гончарному и кузнечному делу, вышивке, плетению из лозы.

В.ЯНЧЕНКО напомнил, что цель «Парка Киевская Русь» – создать культурную туристическую Мекку, чтобы люди со всего мира стремились оказаться в Украине, посмотреть на Киевский Детинец, почувствовать дух средневекового Киева.