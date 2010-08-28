В Черкассах открылся музей шоколада

В Черкассах открылся эксклюзивный музей шоколада «Страна Шоколандия», где представлено полсотни сладких произведений искусства.

Как передает корреспондент УНИАН, посетители смогут узнать практически все о самых популярных в мире лакомствах, их истории, технологиях и секретах, а также попробовать наилучшие виды непосредственно из шоколадного фонтана.

Свыше полсотни сладких шедевров для музея создали наилучшие мастера со всей Украины. На создание музея в Черкассах потратили 900 килограммов шоколада. Музей будет работать месяц, равно как и шоколадный фонтан. Его ежедневно будут пополнять двумя ящиками шоколада.

Музей состоит из четырех залов. В первом можно узнать об истории развития шоколада от племен Майя, через тернистый путь в Европу вплоть до сегодняшнего дня. Второй зал рассказывает о современных технологиях изготовления шоколада, а также знакомит с видами шоколадной продукции. Третий - демонстрирует творения шоколадных мастеров – свыше 50 экспонатов. Это цветы, фрукты, машины, звери, картины, крепости, даже уменьшенная копия Эйфелевой башни. Четвертый зал отведен для дегустации. Здесь размещены два шоколадных фонтана, в которые посетители будут макать сладости и печенье.

Также во время дегустации будет транслироваться фильм о шоколаде.