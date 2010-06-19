Наследница шведского престола вышла замуж за своего тренера

Наследница шведского престола кронпринцесса Виктория вышла замуж за своего бывшего личного тренера по фитнессу Даниэля Вестлинга.

Бракосочетание 32-летней принцессы и 36-летнего Вестлинга состоялось в Стокгольмском кафедральном соборе в присутствии более чем 1200 гостей, включая представителей монарших династий со всего мира.

Теперь Даниэль Вестлинг, восемь лет назад познакомившийся с принцессой Викторией, будет именоваться его королевское высочество принц Даниэль и получит титул герцога Вестерготландского

Газета.ру