Наследница шведского престола вышла замуж за своего тренера
20:08, 19 июня 2010Курьёзы
1248 0
Теперь будет именоваться принцем
Наследница шведского престола кронпринцесса Виктория вышла замуж за своего бывшего личного тренера по фитнессу Даниэля Вестлинга.
Бракосочетание 32-летней принцессы и 36-летнего Вестлинга состоялось в Стокгольмском кафедральном соборе в присутствии более чем 1200 гостей, включая представителей монарших династий со всего мира.
Теперь Даниэль Вестлинг, восемь лет назад познакомившийся с принцессой Викторией, будет именоваться его королевское высочество принц Даниэль и получит титул герцога Вестерготландского
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter