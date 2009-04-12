В Белом доме произойдет знаменательное событие

Президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, несмотря на все усилия, так и не удалось утаить от вездесущих журналистов не только породу, но и имя щенка, которого они во вторник торжественно вручат своим дочерям Малии и Саше.

Как сообщает интернет-версия газеты Washington Post, первым фотографию шестимесячного щенка португальской водной собаки опубликовал в субботу веб-сайт firstdogcharlie.com. По данным этого ресурса, семья Обамы первоначально хотела назвать собаку Чарли, однако потом дочери президента придумали ему имя Бо - в честь кота своих родственников.

"Бо - весьма симпатичный паренек. Он прекрасно соответствует формальным приемам в Белом доме, с черной как смокинг шерсткой, белой грудкой, белыми лапками и щегольской белой бородкой", - пишет Washington Post.

Издание также сообщает, что Бо - подарок семье Обамы от сенатора от штата Массачусетс Эдварда Кеннеди, большого любителя португальских водных собак.

Впервые Малия и Саша встретились с Бо в Белом доме, куда щенка принесли под большим секретом. Собака очаровала девочек - Бо садился, когда садились они, и вскакивал, когда вставали они, утверждает присутствовавший при этом свидетель, чье имя газета не сообщает.

Ранее в одном из интервью Мишель Обама рассказала, что португальские водные собаки отличаются добрым нравом и небольшим размером. К тому же, отметила миссис Обама, они гипоаллергенны, а это было обязательным условием, поскольку у старшей дочери президента десятилетней Малии аллергия на собак. Португальские водные собаки очень подвижны и поэтому им нужно много места, но в Белом доме нехватки помещений не наблюдается, пишет Washington Post.

Во вторник в Белом доме Бо будет официально представлен журналистам.

Домашние животные американских президентов традиционно лишь немногим уступают в известности своим хозяевам. Билл Клинтон не раз фотографировался с любимым черно-белым котом Соксом, у которого был даже собственный фан-клуб, а Джордж Буш-младший охотно появлялся перед телекамерами в компании скотч-терьера Барни.

РИА Новости