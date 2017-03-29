Форма и устав для детей: в России открыли военно-патриотический клуб в детском саду (видео)

В российском Череповце открыли военно-патриотический клуб на базе детского сада. Об этом сообщает Cherinfo.

"Это клуб со своим уставом, логотипом, флагом и формой. Мы будем общаться с ветеранами, создадим музей, будем проводить к 9 мая акции и мероприятия. Возможно, будут учения. Шефы нашего детского сада — организация «Братство краповых беретов «Витязь» — приглашают нас к себе, они покажут детям форму, оружие. У них есть полигон, куда мы тоже съездим. В планах у нас и марш-бросок», — заявила заведующая детсадом Ольга Мигунова.

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Военно-патриотический клуб ориентирован на детей старшего дошкольного возраста — с пяти до семи лет. Отмечается, что "проект направлен на создание центров патриотического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях".

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