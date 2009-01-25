Сегодня в Полтаве будут угощать «салом в шоколаде»

Сегодня в Полтаве состоится праздник сала

Об этом УНИАН рассказала заместитель городского председателя Полтавы Тамара ПЛУЖНИК.

«Праздника сала состоится 25 января на ул. Октябрьской. Планируется, что торговать и просто угощать расширенным ассортиментом (различные виды сала, домашняя колбаса, крученики) будут представители торгового дома "Полагросервис", фирмы "Заря", КП "Полтавский мясокомбинат". Также полтавчан будут угощать чаем и глинтвейном. Предприниматели обещают угостить всех и необычным десертом - "салом в шоколаде". В этом году на праздник мы ожидаем много гостей, а само мероприятие должно превратиться в народное гуляние», - заявила Т.ПЛУЖНИК.

Напомним, в прошлом году в празднике сала приняли участие более 20 предприятий и предпринимателей, которые провели дегустацию лучших образцов сала - от копченого до пропаренного. Все деньги, вырученные на аукционе по продаже сала, в прошлом году были направлены на закупку медицинского оборудования в детские медучреждения города.

Вместе с торговлей салом на празднике проводились многочисленные конкурсы. Развлекали гостей праздника и многочисленные фольклорные коллективы.

Тогда же мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ заявил, что праздник сала в Полтаве станет традиционным.