Ляшко выругался в Раде, рассказав пошлый анекдот про уборщицу (видео)

Также главный "радикал" страны решил покритиковать работу парламента вспомнив пошлый анекдот про уборщицу в Раде. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале TeleProstir.

Читайте также"П*****сы!": Ляшко и его однопартийцев освистали в центре Киева (видео)

"Я расскажу вам один анекдот: "Заходит уборщица в туалет Верховной Рады, а там в унитазах на****о, на*****о, бардак полный. Уборщица, которая до Нового года получала минимальную зарплату полторы тысячи гривен, а теперь благодаря нам три тысячи, она говорит "Е* твою мать пусть б**дь, они своим х**м управлять не умеют, а хотят управлять государством". Вот я хочу, чтобы они научились и "х" своим руководили, и государством", - заявил Ляшко.

А если не нардепы этого не умеют, лидер Радикальной партии предлагает сокращать их.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее Ляшко заявлял, что количество народных депутатов нужно сократить до 200. "Если 450 депутатов не могут ходить в зал, не могут работать, то у меня тогда вопрос: а зачем, скотиняки, вы здесь нужны и почему люди должны вам платить зарплату?" - сказал он.