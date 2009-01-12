Мужчина выбросился с балкона с криком «Да здравствует Новый год!»

В Колпино Ленинградской области (Россия) мужчина покончил с собой, спрыгнув с балкона. По свидетельству соседей, самоубийца отмечал Новый год без перерыва около трех недель.

Жильцы дома №11 по улице Володарского в Колпино были разбужены в половине второго ночи криком: «Да здравствует Новый год!». Это были последние слова 59-летнего мужчины.

Тело нашли спустя несколько минут под балконом. В руках погибший сжимал оконную занавеску.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина начал «отмечать наступление Нового года еще 25 декабря, и с тех пор не мог остановиться. По свидетельству соседей, в последние дни у него уже начались галлюцинации.

Газета.ру