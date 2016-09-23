В Белом доме разыграли Обаму (видео)
21:58, 23 сентября 2016Курьёзы
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Над президентом США Бараком Обамой в Белом доме пошутили, когда он вручал национальные медали в области искусств и гуманитарных наук.
REUTERS
Об этом пишет ABC News.
Один из лауреатов, знаменитый актер, сценарист, продюсер и режиссер Мел Брукс, пошутил над Обамой: получая награду, комик присел и сделал вид, что снимает с президента штаны.
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Со своей стороны, Обама подыграл Бруксу.
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