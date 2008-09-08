Самый длинный огурец в мире (фото)

Альф Кобб, британский огородник, ухитрился вырастить самый большой огурец в мире: его длина составляет 36,1 дюйма, то есть 91,7 сантиметра. Рекорд был зафиксирован на Национальной любительской садоводческой выставке в городе Бат, что на юго-западе Великобритании. Примечательно, что предыдущий огуречный рекорд - 35,1 дюйма (89,2 сантиметра) - был установлен тем же самым энтузиастом, сообщает The Telegraph.

На той же выставке в Бате был побит еще один мировой овощной рекорд: фермер по имени Кен Дейд представил жюри гигантский кабачок весом 143 фунта (65 килограммов). До сих пор самым тяжелым кабачком на свете считался английский великан весом 136 фунтов (61,7 килограмма).

Самая тяжелая тыква на выставке весила 464 фунта (более 210 килограммов), но ей оказалось далеко до рекорда, поскольку самая большая тыква в мире весит почти вчетверо больше: 1689 фунтов (766,8 килограмма).

Лента.ру