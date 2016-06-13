В Турции полицейских отстранили от службы из-за селфи с пойманным серийным убийцей

В отношении них начато служебное расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hürriyet.

Согласно сообщению, селфи с пойманным Аталаем Филизом, которого в Турции называют серийным убийцей, сделал сотрудник убойного отдела Управления безопасности (УБ) Анкары. Но сам он не стал распространять в соцсетях эту фотографию. За него это сделал его коллега из отдела убийств УБ города Измир. Процесс съемки фото запечатлел на видео третий полицейский. В итоге все эти материалы появились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию в обществе и в прессе.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии запретили делать селфи с котами

Руководство полиции приняло решение отстранить от работы замешанных в скандале сослуживцев до окончания служебного расследования их действий.

Ситуация с поимкой Филиза активно обсуждается в Турции. Около двух недель назад власти получили сведения о том, что этот человек находится на территории страны. Правоохранительные органы начали широкомасштабные поиски, приметы Филиза были разосланы во все отделения полиции, в государственные и частные учреждения, его фотографию и телефон для оповещения властей демонстрировали телеканалы.

Филиз умело заметал следы и прятался в сельской местности, где жил "дикарем", разрабатывая план по выезду из Турции под видом беженца. Так он хотел попасть в Грецию. Но этот план провалился, и Филиза схватили в маршрутном такси, на котором он возвращался в город. При нем помимо настоящих паспорта и внутреннего удостоверения личности обнаружены поддельные документы: четыре удостоверения личности на чужие имена и три карточки с водительскими правами, а также крупная сумма денег и охотничьи ножи.

30-летний Филиз подозревается в трех убийствах на территории Турции.