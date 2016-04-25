В Москве на Красной площади "Пушкин" и "Ленин" устроили потасовку: не поделили клиента

По данным телеканала «360 Подмосковье», причиной конфликта стало то, что уличные артисты не поделили клиента, пишет Лента.ру.

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Во время словесной перепалки «Ленин» утверждал, что уже 15 лет стоит на этом месте, тогда как Пушкин появился там недавно. После этого, несмотря на попытки прохожих разнять ругающихся, двойник поэта пнул оппонента и быстро убежал с места происшествия в сторону Кремлевской набережной.

Отмечается, что летом прошлого года драка произошла между двойниками Владимира Ленина и Иосифа Сталина, работающими у станции метро «Охотный Ряд». Последний трижды ударил противника зонтиком по спине. Причиной конфликта стали подозрения «Ленина» в том, что двойник генералиссимуса сотрудничает с другим «Сталиным».