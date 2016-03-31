Первое выступление депутата в Раде: "Как тут оно включается б**ть" (видео)

03:48, 31 марта 2016
Курьёзы
8780

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко позволил себе нецензурную лексику с трибуны парламента.

скриншот видео

Соответствущее видео опубликовало Радио Свобода.

Судя по словам Нимченко, он никогда прежде не выступал с трибуны Верховной Рады, и сейчас пытался разобраться, как там включается микрофон.

Читайте такжеПоявилось видео, как Парасюк бросал стаканы в прокуроров во время суда по драке на Драгобрате

Однако, он не заметил, что микрофон на трибуне уже работает. Видимо поэтому народный депутат решил использовать в процессе изучения трибуны нецензурные выражения.

"Как тут оно включается б**ть. Я ж не выступал еще шото. Та ёпт... Алло, слышно, да?", - комментировал свои действия Нимченко.

Василь Німченко: "Як же ж воно включається, б**ть?"

"Як же ж воно включається, б**ть?"Ми б не публікували це відео, якби ці слова не були сказані народним депутатом із трибуни Верховної Ради.Василь Німченко, "Опозиційний блок"↓

Posted by Радіо Свобода on Wednesday, March 30, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter