Первое выступление депутата в Раде: "Как тут оно включается б**ть" (видео)
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко позволил себе нецензурную лексику с трибуны парламента.
Соответствущее видео опубликовало Радио Свобода.
Судя по словам Нимченко, он никогда прежде не выступал с трибуны Верховной Рады, и сейчас пытался разобраться, как там включается микрофон.
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Однако, он не заметил, что микрофон на трибуне уже работает. Видимо поэтому народный депутат решил использовать в процессе изучения трибуны нецензурные выражения.
"Как тут оно включается б**ть. Я ж не выступал еще шото. Та ёпт... Алло, слышно, да?", - комментировал свои действия Нимченко.
Василь Німченко: "Як же ж воно включається, б**ть?"
"Як же ж воно включається, б**ть?"Ми б не публікували це відео, якби ці слова не були сказані народним депутатом із трибуни Верховної Ради.Василь Німченко, "Опозиційний блок"↓Posted by Радіо Свобода on Wednesday, March 30, 2016