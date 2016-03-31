Первое выступление депутата в Раде: "Как тут оно включается б**ть" (видео)

Соответствущее видео опубликовало Радио Свобода.

Судя по словам Нимченко, он никогда прежде не выступал с трибуны Верховной Рады, и сейчас пытался разобраться, как там включается микрофон.

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Однако, он не заметил, что микрофон на трибуне уже работает. Видимо поэтому народный депутат решил использовать в процессе изучения трибуны нецензурные выражения.

"Как тут оно включается б**ть. Я ж не выступал еще шото. Та ёпт... Алло, слышно, да?", - комментировал свои действия Нимченко.