Япония собирает информацию о возможном запуске в КНДР мощной ракеты

Правительство Японии обеспокоено информацией о возможном запуске в КНДР ракеты большой мощности и считает это нарушением решений ООН. С таким заявлением выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Если запуск состоится, то это станет очевидным нарушением резолюций Совета безопасности ООН",- отметил он. Совбез ранее запретил КНДР любые действия и разработки, связанные с технологиями баллистических ракет.

"Мы с глубокой озабоченностью собираем информацию о возможном пуске и заняты ее анализом",- сообщил генсек японского кабинета.

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В четверг глава МИД КНДР Ли Су Ён заявил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, что его страна имеет право на запуски спутников и ядерные испытания. Он также утверждал, что Совет безопасности, запретивший такие действия Пхеньяну, превратился в "посмешище" из-за поведения США.

В сентябре в КНДР было объявлено о скором запуске космической ракеты со спутником наблюдения за поверхностью Земли. Разведка также зафиксировала на полигоне на северо-западе КНДР постройку стартовой площадки, с которой возможен запуск ракеты длиной до 60 метров. Однако сама она пока на базу не доставлена. В Сеуле и Токио считают это подготовкой к фактическому испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.