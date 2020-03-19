Карантин в Испании: владельцы собак сдают питомцев в аренду, чтобы прогуляться

Те, кто не может позволить себе аренду собак, выходят погулять с игрушками.

В Испании в условиях введенного из-за коронавируса карантина можно без штрафов выгуливать собак. Этим воспользовались самые находчивые и стали предлагать своих животных в аренду тем, кому не сидится дома.

Читайте такжеДефицит туалетной бумаги: в США запустили проект обмена, рулоны бросают в окна авто (фото)Об этом пишет телеканал Дождь.

Стоимость одной прогулки составляет от 10 до 50 евро.

Отмечается, что те, кто не может позволить себе аренду собак, выходят погулять с игрушками. Но патрульные службы сложно обмануть.

В Испании везде, где введен режим чрезвычайной ситуации, закрыты школы, университеты, кафе и рестораны, запрещены публичные мероприятия, не работает общественный транспорт.

Ранее УНИАН сообщал, что 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации.