В Киеве водитель случайно передал патрульным наркотики, спрятанные в паспорте (фото)

У мужчины было подтверждено состояние опьянения.

В Киеве водитель, находясь в нетрезвом состоянии, случайно передал патрульным вместе с паспортом наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Инцидент произошел в Соломенском районе. Там копы остановили водителя автомобиля Opel, который имел сильные повреждения заднего правого рассеивателя фар.

"Общаясь с руководителем, патрульные заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке. Мужчина согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Впоследствии, врач подтвердил состояние опьянения у водителя", - говорится в сообщении.

"Также, во время проверки документов 36-летний мужчина предоставил удостоверение водителя, имевшее нечеткое изображение, поэтому патрульные попросили другие документы, которые бы подтвердили его личность. Гражданин согласился и предоставил полицейским паспорт, в котором инспекторы обнаружили сверток с веществом зеленого цвета, предположительно, наркотического происхождения", - отмечают правоохранители.

Впоследствии у мужчины нашли два шприца с прозрачным веществом и зип-пакет с белым порошкообразным веществом, вероятно, также наркотического происхождения. Откуда они у него мужчина не пояснил.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.