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В Киеве водитель случайно передал патрульным наркотики, спрятанные в паспорте (фото)

18:18, 11 марта 2020
Курьёзы
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Наркотики водитель хранил в паспорте / фото Патрульной полиции Киева

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Инцидент произошел в Соломенском районе. Там копы остановили водителя автомобиля Opel, который имел сильные повреждения заднего правого рассеивателя фар.

"Общаясь с руководителем, патрульные заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке. Мужчина согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Впоследствии, врач подтвердил состояние опьянения у водителя", - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу / фото Патрульной полиции Киева

"Также, во время проверки документов 36-летний мужчина предоставил удостоверение водителя, имевшее нечеткое изображение, поэтому патрульные попросили другие документы, которые бы подтвердили его личность. Гражданин согласился и предоставил полицейским паспорт, в котором инспекторы обнаружили сверток с веществом зеленого цвета, предположительно, наркотического происхождения", - отмечают правоохранители.

Впоследствии у мужчины нашли два шприца с прозрачным веществом и зип-пакет с белым порошкообразным веществом, вероятно, также наркотического происхождения. Откуда они у него мужчина не пояснил.

На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

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