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На фреске Рафаэля в Ватикане нашли надпись: "Лена Тамара Винница" (видео)

20:27, 10 марта 2020
Курьёзы
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Была повреждена фреска Рафаэля «Афинская школа» / скриншот из видео

На уникальной фреске в парадном зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница". Вероятнее всего, ее оставили две туристки из Украины.

Видео появилось в группе «Италия для меня» в Facebook.

Была повреждена фреска Рафаэля «Афинская школа».

 В сети недоумевают, как у туристок могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.

скриншот

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