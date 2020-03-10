На фреске Рафаэля в Ватикане нашли надпись: "Лена Тамара Винница" (видео)
20:27, 10 марта 2020Курьёзы
597 0
В сети недоумевают, как у туристок могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.
Была повреждена фреска Рафаэля «Афинская школа» / скриншот из видео
На уникальной фреске в парадном зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница". Вероятнее всего, ее оставили две туристки из Украины.
Видео появилось в группе «Италия для меня» в Facebook.
Была повреждена фреска Рафаэля «Афинская школа».
В сети недоумевают, как у туристок могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.
скриншот
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter