На фреске Рафаэля в Ватикане нашли надпись: "Лена Тамара Винница" (видео)

В сети недоумевают, как у туристок могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.

На уникальной фреске в парадном зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница". Вероятнее всего, ее оставили две туристки из Украины.

Видео появилось в группе «Италия для меня» в Facebook.

Была повреждена фреска Рафаэля «Афинская школа».

В сети недоумевают, как у туристок могла возникнуть мысль повредить бесценное произведение искусства.