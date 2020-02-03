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"Хакнул" Google Maps: немец возил тележку со смартфонами и создавал "пробки" (фото, видео)

16:00, 03 февраля 2020
Курьёзы
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Художник возил по пустым улицам тележку с телефонами / simonweckert.com

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С помощью этой тележки художнику удалось сделать несколько улиц «красными» в Google Maps. Приложение посчитало, что около 100 водителей медленно продвигались по одной и той же дороге. Из-за этого, реальные водители объезжали проблемный участок, поэтому Векерт шел по полупустым улицам.

По мнению художника, такие приложения, как Google Maps, в корни изменили понимание того, что такое карта, взаимодействие с ней, а также ее технологические ограничения.

Тележка со смартфонами / simonweckert.com

Также Векерт подчеркнул, что большое количество приложений, таких как Tinder и Airbnb, полагаются именно на эту технологию.

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