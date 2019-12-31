Девушка едва не сгорела со стыда во время приватного танца

"Мне стыдно даже вспоминать об этом", - призналась автор рассказа.

Пользовательница Reddit с ником Natalie рассказала, что едва не сгорела со стыда после исполнения приватного танца, который могли увидеть незнакомые люди.

Девушка просто забыла закрыть шторы в квартире. Она пообедала с другом, который согласился встретиться с ней вместо другого молодого человека, не пришедшего на свидание.

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Друг в шутку предположил, что девушка должна вознаградить его приватным танцем за то, что он в последний момент согласился составить ей компанию.

Natalie согласилась, они отправились к ней домой. Она начала танцевать в нижнем белье, но тогда они заметили, что не закрыли шторы.

По словам девушки, окно в ее комнате занимает всю стену, из него видно здание напротив, а также дорогу, по которой всегда ходит много людей. "Мне стыдно даже вспоминать об этом", - призналась автор рассказа.

Ранее уснувшую в метро пьяную пару высмеяли в сети. Соответствующее видео появилось на Reddit.