Уснувшую в метро пьяную пару высмеяли в сети

"Как романтично", - подписал автор свой ролик.

Пользователи Reddit посмеялись над видео, снятым в метро.

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На записи видно, что два нетрезвых человека спят друг на друге в неудобных позах, а мужчина держит в руке банку с пивом и проливает его на лежащую на его коленях женщину.

"Как романтично", - подписал автор свой ролик, который выбился в топ Reddit.

"Ничего страшного, она, вероятно, внезапно проснется, и ее вырвет ему на колени, прежде чем они доберутся до станции", "Умный парень. Писает в банку заранее, а потом выглядит так, будто он "пролил" свое "пиво" на нее", "Этот напиток обливает эту бедную леди. Я должен снять это для интернета", - высмеяли в сети видео с парочкой.

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