В США ветеран оставил в парикмахерской приглашение выпить с ним и нашел друзей (фото)

Вскоре ветеран начал получать предложения от незнакомых на празднование Дня благодарения и Рождества.

Американский ветеран Дэйл Флауэрс из города Льюистон написал трогательную записку, в которой пригласил кого-нибудь выпить с ним на его праздник, и оставил ее в парикмахерской.

Об этом передает ТСН.

Читайте такжеАмериканский мальчик бросил в океан послание и через 9 лет получил ответ из ФранцииОтмечается, что записку нашли и опубликовали работники парикмахерской. В ней говорилось о том, что Дейл готов оплатить ужин человеку, который согласится побыть с ним в праздничный день.

«Готов ли кто-то сходить на обед с местным ветераном-инвалидом на День ветеранов? Без машины. За мой счет», – написал незнакомец, оставив номер мобильного телефона.

Письмо быстро распространилось по Сети, юзеры выразили свою поддержку ветерану. Впоследствии нашлась женщина, которая согласилась разделить с мужчиной обед. Ее отец в течение 20 лет служил в армии. Благодаря посту в соцсетях ветеран начал получать предложения от незнакомых на празднование Дня благодарения и Рождества.