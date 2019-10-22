Тело вечно пьяного строителя само производило пиво

Годами никто не верил мужчине, что он совсем не пьет, но при этом в его организме все равно высокий уровень алкоголя.

Водитель, которого полиция оштрафовала за управление в нетрезвом состоянии, страдал от странного медицинского состояния, при котором его желудок сам фактически изготавливал пиво. Неназванного 46-летнего мужчину под арестом увезли в больницу после того, как он сказал полиции Северной Каролины, что ни капли не пил.

Задержанный упорно отказывался проходить дыхательный тест на алкоголь, - пишет Mirror. Но анализы показали, что он выпил эквивалент 10 единиц алкогольных напитков. Мужчина сказал врачам, что страдал от нетипичных изменений на протяжении последних трех лет. Его мучила депрессия, дезориентация, потеря памяти и агрессивное поведение.

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Теперь у задержанного полицией строителя диагностировали "синдром самоброжения" (ABS), при котором желудок содержит такое большое количество дрожжей, что фактически сам начинает готовить собственное пиво.

Исследователи из Медицинского центра Университета Ричмонда в Нью-Йорке описали случай строителя в журнале BMJ Open Gastroenterology.

"Персонал больницы и полиция отказывались поверить мужчине, когда он постоянно отрицал употребление алкоголя", - говорится в статье ученых.

Прорыв в диагностировании строителя состоялся после того, как его тетя рассказала, что слышала о другом подобном случае в Огайо. Поэтому она посоветовала племяннику посетить местную клинику в поисках медицинской помощи. "Синдром самоброжения", также известный как синдром ферментации, возникает, когда потребленные углеводы превращаются в спирт благодаря грибкам в желудочно-кишечном тракте.

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Гастроэнтеролог Университета Ричмонда доктор Фахад Малик, который лечил строителя, сказал, что аномальный синдром мог возникнуть после того, как мужчина прошел курс антибиотиков.

"Он был рад, когда начал выздоравливать, потому что на годами ему никто не верил. Полиция, врачи, медсестры, даже его семья говорили, что он лжет и что, наверное, он тайный алкоголик. Теперь он не употребляет антидепрессанты, возвращается на работу и наконец-то может вести нормальную жизнь", - сказал гастроэнтеролог.