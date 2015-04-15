В Алтайском крае туристов будут массировать гречкой

Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края. Презентация процедуры состоится на международном туристическом форуме Visit Altai, который будет проходить на территории региона с 24 апреля по 2 мая, сообщает Lenta.ru.

Попробовать спа-массаж посетители мероприятия смогут 30 апреля в туристическом комплексе «Сибирское подворье», расположенном в селе Новотырышкино (Смоленский район Алтайского края).

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Отмечается, что методика помогает при болях в спине, мышцах и суставах. Также массаж называют прекрасной профилактикой и лечением целлюлита. «Крупу нагревают, насыпают в льняные мешочки, укладывают по зонам. Затем разогревают тело и делают массаж мешочками», — рассказал массажист санатория «Белокуриха» Сергей Дейкун.

Новая процедура не рассчитана на массового потребителя, поэтому делать массаж будут только по предварительной записи.