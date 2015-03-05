В Египте сыграли свадьбу с пародией на "Исламское государство"

Египетская пара из области Минуфия устроила на своей свадьбе пародию на боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Жених подговорил своих друзей надеть маски и, имитируя джихадистов, «захватить» участников церемонии. Мужчины ворвались в помещение. Угрожая ножом, они заставили молодоженов залезть в специально привезенную клетку и исполнить там танец.

Гости аплодировали жениху с невестой. Во время танца большинство присутствующих поняли, что все происходящее — шутка, однако некоторые до самого конца полагали, что стали заложниками исламистов.

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The Daily Mail отмечает, что о розыгрыше знал только жених, его близкие друзья и свадебный фотограф. При этом невеста была предупреждена, что ей стоит ожидать от церемонии чего-то необычного. Фотографу было дано задание максимально подробно снять все происходящее.

Террористическая группировка «Исламское государство» активизировалась в начале лета 2014 года и установила контроль над значительной частью территории Сирии и Ирака. Боевики ИГ в последние месяцы захватывали заложников в ряде государств Ближнего Востока, большинство пленников были впоследствии убиты.