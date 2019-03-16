Разработан киберхвост, которым можно управлять с помощью приложения (видео)

Задумка появилась еще в 2006 году. В 2012 году для ее реализации был запущен сбор денег на Kickstarter. Краудфандинг профинансировал разработку первой сотни хвостов.

Компания The Tail Company создала киберхвост для людей, которым можно управлять через приложение.

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Об этом сообщает Reuters. Задумка появилась еще в 2006 году. В 2012 году для ее реализации был запущен сбор денег на Kickstarter. Краудфандинг профинансировал разработку первой сотни хвостов.

«Это был успех - и было действительно много других людей, которые хотели, чтобы у них был суперэкспрессивный хвост с дистанционным управлением. Поэтому в 2015 году мы создали компанию Mechanical Tail Company, расширили ассортимент производимых нами хвостов», - говорится на сайте компании.

Теперь хвостом можно управлять с помощью приложения.