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Трамп вновь оконфузился, забыв фамилию главы Apple (видео)

13:02, 07 марта 2019
Курьёзы
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом пишет The Verge. На заседании Американского консультативного совета по политике в области трудовых ресурсов президент США Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple,  «Тимом Эпплом».

Как сообщают присутствовавшие на заседании журналисты, президент США поблагодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны. «Мы очень ценим это, Тим Эппл», - сказал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Трампа номинировали на "Золотую малину" за "худшую мужскую роль".

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Теги: #Трамп#компания Apple#Тим Кук