Трамп вновь оконфузился, забыв фамилию главы Apple (видео)
13:02, 07 марта 2019Курьёзы
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Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple, "Тимом Эпплом".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США поблагодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны, но перепутал его фамилию с названием его компании
Об этом пишет The Verge. На заседании Американского консультативного совета по политике в области трудовых ресурсов президент США Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple, «Тимом Эпплом».
Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9— Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019
Как сообщают присутствовавшие на заседании журналисты, президент США поблагодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны. «Мы очень ценим это, Тим Эппл», - сказал Трамп.
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Ранее сообщалось, что Трампа номинировали на "Золотую малину" за "худшую мужскую роль".
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