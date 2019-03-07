Трамп вновь оконфузился, забыв фамилию главы Apple (видео)

Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple, "Тимом Эпплом".

Президент США поблагодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны, но перепутал его фамилию с названием его компании

Об этом пишет The Verge. На заседании Американского консультативного совета по политике в области трудовых ресурсов президент США Дональд Трамп назвал Тима Кука, главу корпорации Apple, «Тимом Эпплом».

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

Как сообщают присутствовавшие на заседании журналисты, президент США поблагодарил Тима Кука за инвестиции в экономику страны. «Мы очень ценим это, Тим Эппл», - сказал Трамп.

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Ранее сообщалось, что Трампа номинировали на "Золотую малину" за "худшую мужскую роль".