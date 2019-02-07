Юный Трамп заснул во время речи президента США и стал героем мемов (фото)

Во время 82-минутной речи мальчик заснул. Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом.

Джошуа Трамп стал жертвой буллинга в школе из-за своей фамилии. Узнав его историю, Мелания Трамп пригласила его на выступление президента в Конгрессе. Мальчик заснул - и тут же стал «героем сопротивления».

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11-летний американец Джошуа Трамп, ставший жертвой издевательств в школе из-за своей фамилии, был приглашен в Конгресс на ежегодное выступление Дональда Трампа «О положении страны». Однако во время 82-минутной речи мальчик заснул, сообщает Esquire.

Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом. В твиттере Джошуа назвали «героем сопротивления» Трампу.

Один из пользователей вспомнил о так называемом executive time - «служебном времени» президента, когда у него не запланированы важные переговоры, встречи в различных ведомствах и так далее. Как недавно выяснилось, Дональд Трамп тратит 60% этого времени на чтение газет, просмотр телевизора и другие занятия.