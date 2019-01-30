Посольство США в Киеве на Google-maps переименовали в "посольство "ДНР"
11:53, 30 января 2019Курьёзы
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При поиске на карте Киева дипломатического ведомства США оно отображается как "посольство" так называемой "ДНР".
В то же время, если открыть полную версию карты, название будет указано верно / фото pexels.com
Посольство США в Киеве на популярном сервисе Google-maps переименовали в "посольство "ДНР".
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Так, при запросе "посольство США в Киеве" в Google в правом углу страницы появляется короткая информация о ведомстве и часть карты, на которой посольство США подписано как "посольство "ДНР".
Кроме того, в русскоязычной версии сайта, вместо предлога "в" перед названием Украины использован предлог "на".
В то же время, если открыть полную версию карты, название будет указано верно.
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Как сообщал УНИАН, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента РФ представителя компании Google в связи с указанием принадлежности оккупированного Россией Крыма к Украине.
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