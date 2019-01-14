На Тернопольщине парень украл украшения с главной елки села на тысячу гривен

Молодой человек пояснил, что украл гирлянду, чтобы украсить собственное жилище.

В Тернопольской области юноша снял гирлянду и украшения из сельской елки.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, преступление было совершено ночью в селе Дорогичевка Залещицкого района.

Ущерб оценили в тысячу гривен.

Полицейские разыскали вора. Им оказался 19-летний юноша из села Устечко этого же района. Молодой человек пояснил, что украл гирлянду, чтобы украсить собственное жилище.

По факту кражи начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, это уже не первый случай краж новогодних украшений из городских елок в Украине этого года. Ранее похожий случай произошел в Одессе.