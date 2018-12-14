В Одесской области ищут вора, который украл гирлянду с главной елки

В мэрии города заявляют о краже с елки трех новых светодиодных гирлянд типа Snowfall.

В городе Черноморске Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту кражи светящейся гирлянды с главной елки города.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали вчера во время мониторинга сети Интернет.

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«По факту кражи работниками Черноморского отдела полиции начато уголовное производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в главке.

Сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы нанесенного материального ущерба и злоумышленника, совершившего правонарушение.

Как сообщили УНИАН в мэрии Черноморска, с елки украли три новые светодиодные гирлянды типа Snowfall. Освещением главной елки города, установленной на площади возле спортивного комплекса, занимается ООО «Илкомсвит». По данным директора предприятия Руслана Щербины, пропажу гирлянд обнаружили 12 декабря.

Официальное открытие елки в Черноморске запланировано в день Святого Николая – 19 декабря.