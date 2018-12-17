Лучшие сцены из фильма "Один дома" превратили в мультфильм (видео)
13:07, 17 декабря 2018Курьёзы
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Журавски выкладывает свои мультфильмы в Instagram и YouTube и часто рисует на заказ.
Известный американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах.
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Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца.
Как он это делает? очень просто – включает камеру и начинает быстро листать листки блокнотов, заставляя изображения двигаться. Журавски выкладывает свои мультфильмы в Instagram и YouTube и часто рисует на заказ.
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