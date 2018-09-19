Мстительная бабушка из Техаса выследила и убила аллигатора из-за пропавшего пони

По словам жительницы Техаса, в том же озере девять лет назад ее пятилетний внук застрелил другую рептилию.

Пожилая жительница американского штата Техас Джуд Кокрэн одним выстрелом убила аллигатора из-за желания отомстить за исчезнувшего несколько лет назад пони.

Американка, избранная в мае мэром города Ливингстон, пристрелила рептилию длиной в 3,6 метра и весом в 263 килограмма одним выстрелом, пишет USA Today.

Мясо животного Кокрэн собирается съесть, из его кожи сделать ботинки, а большую голову повесить в своем кабинете на работе.

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Женщина, недавно ставшая прабабушкой, рассказала, что обычно не охотится, но с этой рептилией давно не сложились отношения. Три года назад с ее ранчо исчез пони, его останки так и не обнаружили. Кокрэн уверена, что его съел очень крупный аллигатор.

С тех пор она внимательно следила за всеми аллигаторами, появляющимися на территории ранчо, но ни один из них не казался ей достаточно большим. Только в понедельник, 17 сентября, она заметила рептилию нужного размера. Кокрэн признается, что ей очень повезло, что он появился именно во время короткого сезона охоты на аллигаторов, который длится всего 20 дней в сентябре.

На территории ранчо разместили ловушку на аллигатора, и тот а нее угодил. Кокрэн приехала на место и застрелила рептилию с первого раза. Тело аллигатора сразу же отвезли таксидермисту.

По словам Кокрэн, в том же озере девять лет назад ее пятилетний внук застрелил другую рептилию.

Ранее УНИАН сообщал, что в американском штате Флорида в питомнике с рептилиями Animal Crossings пожар унес жизнь 43 аллигаторов, а уникальный и знаменитый обитатель питомника - белый аллигатор - исчез.