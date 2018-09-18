В Польше «мертвец» проснулся в холодильнике морга и пошел на вечеринку

История произошла на юге Польши в городе Семяновице-Слёнске. Прохожие обратили внимание на мужчину, лежащего без сознания на улице.

Правоохранительные органы Польши расследуют редкий инцидент — пьяный мужчина, у которого была констатирована смерть, «воскрес» в морге и вернулся на вечеринку.

История произошла на юге Польши в городе Семяновице-Сленске. Прохожие обратили внимание на мужчину, лежащего без сознания на улице.

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Прибывший на вызов врач констатировал смерть, вызванную сильнейшей алкогольной интоксикацией. В результате тело 31-летнего Кшиштофа Новака было доставлено в местный морг.

Ночью охранник заведения услышал стуки и стоны, исходящие из холодильника. «Когда охранник вытащил ящик, чтобы проверить источник шума, он был в полном шоке. Он увидел трясущегося от холода мужчину, который просил одеяло», - пишет портал patrztu.news.

После выхода из камеры «воскресший» мужчина отогрелся и отказался от проведения госпитализации и принял решение возвратиться на вечеринку к друзьям. Для медика, который совершил ошибку, история завершилась подозрением в профнепригодности. Теперь его ждёт судебное разбирательство.