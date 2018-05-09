У соратника Медведчука хотели взять комментарий резиновым фаллосом (фото, видео)
15:37, 09 мая 2018Курьёзы
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Над депутатом Николаевского облсовета, представителем "Оппоблока" Максимом Невинчанным пошутили на 9 мая.
В Николаеве неизвестный ткнул в лицо резиновый фаллос депутату Николаевского облсовета, члена движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" Максиму Невинчанному, когда тот давал комментарий журналистам.
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"Я думаю, что это очень важный праздник, - прокомментировал "НикВестям" Невинчанный, в этот момент подошел неизвестный, который в качестве микрофона приставил к лицу депутата фаллоимитатор, - Что это? Ой извините, что это было? Я не знаю, он что-то сунул мне в лицо".
Фотографии в Facebook с моментом инцидента выложил местный житель Илья Зелинский. Он написал: "Не такую картинку ждали российские СМИ сегодня".
фото facebook.com/illya.nikolaevskiy
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